Die Caritas-Schuldnerberatung arbeitet auch in Haan „Wundersame Geldvermehrung gibt‘s nicht“

Gärtner Bin ich so weit, eine Umschuldung zu brauchen, bekomme ich sie schwer bis gar nicht bei einer seriösen Bank. Dafür aber in den Weiten des Netzes. Wer dann ein Netzangebot mal eben oder rasch unterschreibt, hat am Ende meist nur einen Gläubiger mehr. Sich in der Familie Geld zu leihen, kann schwierig sein. So werden persönliche Beziehungen gefährdet, falls sich herausstellt: Ich kann nicht zahlen. Das ist sehr belastend.