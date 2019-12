Arbeiten an Feiertagen : „Weihnachten sind Patienten sehr dankbar“

Arbeiten an Feiertagen

Haan Während die meisten Weihnachten frei haben, gibt es auf der Intensivstation des Krankenhauses keine „Stille Nacht“. Auch andere Berufsgruppen sind im Einsatz.

Dass Rolf Möllemann-Gronau und Leyla Solmaz nicht an allen Feiertagen immer mit ihren Familien feiern können, ist für die Intensivpfleger des St.-Josef-Krankenhauses in Haan nichts Neues. Fast 30 Jahre sind die beiden mittlerweile für die Klinik der Kplus Gruppe tätig. Dass sie während ihrer Berufszeit, da auch an Weihnachten haben arbeiten müssen, bleibt nicht aus. „Dass es auf der Intensivstation mal wirklich ruhiger ist, gibt es eigentlich nicht“, sagt Leyla Solmaz, die auch die Stationsleitung inne hat. Man wisse nie, ob nicht noch ein Notfall kommt.