Wohnungsbau in Haan Hier sollen in Haan preiswerte Wohnungen entstehen

Mehrere Orte in Haan eignen sich in besonderer Weise für die Schaffung neuen Wohnraums. Darauf hat sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau in einer Sondersitzung in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Grundlage war eine von der Verwaltung erstellte Übersicht potenzieller Wohnbauflächen. Damit erteilt die Politik der Stadt den Auftrag, diejenigen der ausgewählten Flächen, die sich bereits in ihrem Eigentum befinden, „sobald sie verfügbar sind dem Wohnungsmarkt zuzufügen“.Komplizierter gestaltet sich das Vorgehen bei privaten Liegenschaften. Hier beauftragt die Politik die Verwaltung, „den Dialog mit den Eigentümern auszubauen bzw. fortzuführen, um auf eine Aktivierung hinzuwirken“. Besonders der soziale Wohnungsbau soll vorangetrieben werden. Die Flächen im Einzelnen.