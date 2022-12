Lions-Adventskalender Haan Hier finden Sie die Lions-Gewinnzahlen aus Haan

“Wir wollen dort helfen, wo die Not am größten ist. Das ist einer der Grundsätze unseres Clubs. Der Verkauf des Adventskalenders hilft uns dabei. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender fließt vollständig in gemeinnützige Projekte und Initiativen in unserer Stadt. Der Lions-Kalender ist zwischenzeitlich so bekannt und beliebt in der Gartenstadt, dass wir die ersten Anfragen schon im Sommer erhalten“, erklärt Lions-Präsident Hans Jürgen Cullmann.