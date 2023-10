Engagement in Haan Heimatpreise für Musikclub und Gruitener Verein

Der Rat der Stadt Haan hat den Beschluss gefasst, sich am „Heimatpreis 2023“ zu beteiligen. Es handelt es sich hierbei um eine Initiative der Landesregierung, um herausragendes Engagement von Menschen für die Gestaltung der Heimat vor Ort in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Er wird in zwei Kategorien verliehen: „Kultur und Bildung“ und „Soziales Engagement“.