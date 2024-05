Das ist das Programm für den 16. Juni Vorfreude aufs Sommerfest am Panorama-Radweg steigt

„Treffpunkt für die von der Ortsgruppe des ADFC in Haan geführte Radtour ist am Haaner Rathaus und geht dann über südliche Teile des Panorama-Radwegs inklusive dessen Umgebung und schließt den Besuch der Feste in den anderen Städten ein“, sagte Paulina Betthaus, in der Stabsstelle der Haaner Stadtverwaltung für Wirtschaft und Kultur tätig. Die von Jörg Pieper konzipierte Tour geht über 45 Kilometer, und es sind 500 Höhenmeter zu bewältigen. „Wir sind froh, dass der ADFC jedes Jahr dabei ist“, so Paulina Betthaus. Eine Anmeldung zu dieser kostenlosen Tour muss bis zum 15. Juni 2024 über den QR-Code des Niederbergbahn-Sommerfest-Flyers erfolgen.