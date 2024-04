„Streichungen durch die Hintertür“ Hat die Stadt Haan beim Haushalt „getrickst“?

Wenn der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau am 22. Mai zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, soll er sich nach dem Willen der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan noch einmal mit der Verabschiedung des städtischen Haushalts am Dienstagabend beschäftigen – so wie alle darauf folgenden weiteren Fachausschüsse auch. Die Stadt soll zudem Beratungsunterlagen vorlegen, „die eine Überprüfung der Auswirkungen des Ratsbeschlusses vom 9. April 2024 darstellen“, heißt es in dem Antrag. Hintergrund: Die WLH fühlt sich von der Stadtspitze und den beiden großen Parteien CDU und SPD ausgetrickst.