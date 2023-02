Vorführung in Haan Harald Schmelzer zeigt Reisefilm „Südamerika“

Der zweite Teil wird eine Woche später gezeigt und ist gespickt mit spektakulären Tier- und Naturaufnahmen. „Diese fantastische Kreuzfahrt beginnt in Rio de Janeiro, einer der Traumstädte auf unserer Erde. Dort haben wir wirklich alle Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Von Rio geht es an der Atlantikküste weiter in den Rio Plata. Dort sind wir in die Hauptstadt Uruguays – Montevideo – eingetaucht und haben natürlich ein fantastisches Steak gegessen. In der Hauptstadt des aktuellen Fußballweltmeisters Argentinien, Buenos Aires, haben wir den berühmtesten Friedhof der Welt, La Recoleta, mit dem Grab Evitas besucht. Im Stadtteil La Boca und auf dem Mercado de San Telmo durften wir der Tangomusik lauschen und den Tangotänzern zuschauen“, erklärt Schmelzer.