Umstrittene Tradition in Haan Hahneköppen auf der Haaner Kirmes geht weiter

Hahneköppen hat in der Gartenstadt eine lange Tradition. Das älteste Foto dazu – es ist aus dem Jahr 1927 – hat der Bergische Geschichtsverein in seinem Archiv. Die Wurzeln des Spektakels sollen aber schon im Mittelalter liegen. Viele Jahre lang richtete die Freiwillige Feuerwehr die Attraktion am Kirmesmontag, aus. Dabei wurden die Hähne gegenüber dem Rathaus durch mehr oder minder gekonnte Säbelhiebe mit verbundenen Augen geköpft.