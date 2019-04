Haan : Podiumsdiskussion: Keine Chance für Floskeln

Das Haaner Gymnasium macht seinem Namen als Europaschule alle Ehre: Oberstufenschüler haben Politikern aller im Bundestag vertretenen Parteien zum Thema EU ordentlich auf den Zahn gefühlt.

HAAN Manchmal kann Sandra nur genervt mit den Augen rollen, dann nämlich, wenn sie zum wiederholten Mal einige der an der Podiumsdiskussion teilnehmenden Politiker zum Thema Redezeit in ihre Schranken verweisen muss – und diese trotzdem nicht auf den Punkt kommen.

Sandra ist Schülerin des Q1 Leistungskurses „Sozialwissenschaften“ und moderiert gemeinsam mit Mitschüler Matthias die Talkrunde zum Thema EU. Sechs Parteien wurden eingeladen; alle sind der Einladung gefolgt: An einem Dreiertisch auf der Bühne links sitzen die Vertreter von Die Linke, SPD und Die Grünen, am rechten Flügel haben Politiker von FDP, CDU und AfD Platz genommen.

Der große Saal des CVJM Hauses, in den die Schule wegen ihrer Baumaßnahmen die Veranstaltung verlegen musste, ist gefüllt mit Oberstufenschülern. Verschiedene Themenbereiche hat der Leistungskurs Sozialwissenschaften als „Gastgeber“ der heutigen Debatte erarbeitet, darunter auch das Thema „Ökologie“. „Wie stehen Sie zu Fridays for Future?“ will Kursteilnehmerin Meike von den Gästen wissen, „ernsthafte Demonstration oder schlicht Schulschwänzerei?“ Moritz Körner, NRW-Spitzenkandidat der FDP für die Europawahl am 26. Mai und mit 28 Jahren der Jüngste der Runde, begrüßt das Engagement, empfiehlt aber, die Demos auf den Samstag zu verlegen, dann sei das Thema Schulschwänzen vom Tisch und man könne sich auf die wirklich wichtigen Botschaften konzentrieren.