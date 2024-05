Sechs Verhaltenstipps Warum jetzt vermehrt Füchse auftauchen

Schon bald wird es nach Einschätzung des Experten so weit sein, dass sich auch die Jungtiere alleine auf Wanderschaft begeben. Dabei könne es gut sein, dass sie sich verlaufen und der ein oder andere Gruitener einen scheinbar verwaisten Fuchswelpen im Garten findet. Laut Niepenberg gilt aber: „Einfach in Ruhe lassen. Bloß nicht anfassen. Die Eltern kommen die Welpen dann nachts abholen.“ Wenn man allerdings beobachtet, dass der Welpe mehrere Tage im Garten bleibt und offensichtlich niemand das Kind abholen kommt, dann könne es sein, dass die Fähe totgefahren wurde. In diesem Fall kann man sich an den Wildtierhilfe und -schutz in Dormagen, das nächstgelegene Mitglied des Fuchshilfenetzwerkes, wenden (Telefonnummer 0172 93 43 646).