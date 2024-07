Gruiten-Dorf: Arbeiten dauerten rund drei Jahre Sanierung des alten Pfarrhauses abgeschlossen

Selbstverständlich hat die Instandsetzung des alten Hauses die denkmalschutzrechtlichen Auflagen eingehalten. Es habe „eine permanente Kommunikation“ mit den zuständigen Behörden stattgefunden, erklärt Ibach. So wurde der erwähnte Lehmputz komplett händisch statt maschinell aufgetragen. Ibach moniert allerdings, dass es dem Haaner Bauamt, dem der Denkmalschutz untergeordnet ist, für eine zügige Abwicklung der Anliegen an Personal fehle. Und auch hier musste genau geplant werden: Alle Fensterläden, allein auf der Eingangsseite des Hauses sind es 14 an der Zahl, mussten ausgebaut und in einer Schreinerei mühevoll aufbereitet werden. Gleiches gilt für die sich mittig am oberen Stockwerk befindliche Ladeluke zum Speicher.