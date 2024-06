Eingeschränkter Zugbetrieb Gleisarbeiten beeinträchtigen S-Bahn-Verkehr

Derzeit ist es nicht möglich, mit dem Zug aus Düsseldorf kommend nach Haan-Gruiten zu fahren, ohne umzusteigen. Bereits seit dem 15. Juni benutzt die S8 in Richtung Wuppertal und Hagen von Düsseldorf-Gerresheim bis Wuppertal-Vohwinkel das dritte Gleis, das gewöhnlich dem Regional- und Fernverkehr vorbehalten ist. Sie fährt daher in diesem Bereich durch, ohne an den dazwischen liegenden Bahnhöfen (außer Haan-Gruiten auch Erkrath, Hochdahl und Hochdahl-Millrath) zu halten. Einige S-Bahnen fallen auch komplett aus. Der Grund sind laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) Weichenarbeiten.