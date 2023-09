Schwerer Unfall in Haan Rettungshubschrauber bringt 17-Jährigen in Klinik

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Sonntagabend zwei Menschen in Haan-Gruiten verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer konnte sich laut Polizei selbst befreien, kam aber zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 17 Jahre alter Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.