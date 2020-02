Rauschgift und Spielautomaten sichergestellt : Razzia gegen Rocker und Clans in Haan

Haan In Haan-Gruiten hat es in der Nacht eine Razzia gegen Clans und Rocker gegeben. Mehr als 100 Personen wurden kontrolliert. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Im Kampf gegen Clan- und Rockerkriminalität haben Polizei, Zoll und Ordnungsamt in der Nacht zu Samstag in Haan eine Razzia durchgeführt. Im Visier seien Bistros, Spielhallen, Gaststätten, Vereine und Wettbüros gewesen, berichtete die Kreispolizei Mettmann am Samstag. Insgesamt sieben Orte im Stadtteil Gruiten wurden ab Freitagabend durchsucht. Hintergrund des Einsatzes ist die landesweite „Null-Toleranz-Strategie“ der Behörden.

110 Personen und fünf Autos seien bis in den frühen Samstagmorgen kontrolliert worden. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der Bahnstraße und Umgebung. Die Straße befindet sich in der Nähe der S-Bahn-Station Haan-Gruiten. Dabei seien zehn Strafverfahren unter anderem wegen illegalen Glücksspiels und Drogendelikten eingeleitet worden. Sechs Geldspielautomaten und geringe Mengen Rauschgift wurden sichergestellt. Zudem wurden 28 Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. Um 2 Uhr war der Einsatz beendet.

Aus Sicht der Behörden „kann sich die Bilanz sehen lassen“, wie es in einer Mitteilung der Kreispolizei heißt. So sei nach dem Ende des Einsatzes ein positives Fazit gezogen worden. „Neben den aktuell getroffenen Maßnahmen konnten zusätzlich neue Erkenntnisse gewonnen werden“, teilte die Polizei mit. Auch künftig werde es derartige Kontrolle mit einer „konsequenten Strafverfolgung“ geben, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.

In der Nacht hat es auch in Essen eine Großrazzia gegeben: Dort wurden 17 Bordelle und etwa 100 Prostituierte im Rotlichtviertel in der Nähe der Universität Duisburg-Essen kontrolliert. Bei der Aktion sollte die Einhaltung des Prostituiertenschutzgesetzes überprüft werden.

Die Polizei scheint derzeit außerdem wieder verstärkt gegen Rockerkriminalität vorzugehen: Erst vor drei Wochen kontrollierten Beamte stundenlang eine Veranstaltung der Rockervereinigung „Bandidos“ in Essen. Am Dienstag hatte es zudem in Hagen eine Razzia gegen hochrangige „Bandidos“-Mitglieder gegeben.

(mba)