Polizei in Haan : Gruiten hat einen neuen Bezirksbeamten

Dirk Kolb (l). wohnt seit Jahren in Haan und kennt die Stadt aus früheren Dienstphasen genau. Polizeihauptkommissar Michael van Thiel (r.) ist Kolbs Nachfolger in Monheim. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden/Haan/Monheim Ein Monheimer kommt nach Haan, ein Hildener geht in die Gänselieselstadt. Das sind die neuen Bezirksbeamten der Kreispolizei Mettmann.

Zwei Jahre war Hauptkommissar Dirk Kolb als Bezirksbeamter in Monheim-Süd tätig. Jetzt wechselt er nach Haan und ist der neue Bezirksbeamte für Gruiten. „Ich habe immer gern in Monheim gearbeitet, aber nun die Chance ergriffen, mich auf eine frei gewordene Stelle in der Stadt zu bewerben, in der ich seit 30 Jahren lebe“, sagt der 47-Jährige. Die Gartenstadt kennt er wie seine eigene Westentasche – auch aus seiner Zeit im Wach- und Wechseldienst und beim zivilen Einsatztrupp.