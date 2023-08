Traditionsveranstaltung in Haan So schön ist das Gruitener Dorffest

Auch das DRK war vor Ort, wo Besucher an einem Dummie die Reanimation üben konnten. „Außerdem können sie in den Rettungswagen schauen, was so drin ist“, verspricht Christian Schildknecht. Zwar sind die Einsatzkräfte nur mit einem Infostand vertreten, doch in der Not wird auch schon mal Erste Hilfe geleistet, so wie am Samstagabend. „Bis 20 Uhr haben wir schon den einen oder anderen hier weggebracht“, meint Schildknecht. Schwüle Hitze und Alkohol sind eben doch keine so gute Kombination.