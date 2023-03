Jäger schlagen Alarm Freilaufender Hund tötet Reh in Grube 7

Trotz dieses Aufrufes berichtet Dominik Hering vom Haaner Hegering von einem zu Tode gehetzten Reh in der Grube 7 in Gruiten. Hier entdeckten die Jäger zwei fast vollständig ausgebildete Kitze im Bauch der toten Mutter. Die Tiere starben bei einem Angriff, der laut Hering am 27. oder 28. März stattgefunden haben muss. „Es ist nicht nur kein schöner Anblick, es ist vor allem eine nicht zu überbietende Tierquälerei. Ricken haben während der Schwangerschaft nur eine geringe Fluchtdistanz und sind hetzenden Hunden gnadenlos ausgeliefert, wie hier geschehen“, erklärt der Hegering-Sprecher. Geringe Fluchtdistanz bedeutet, dass sie weniger scheu sind und später als sonst fliehen.