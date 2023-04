Konzertabend in Haan Der Jazz ist zurück in Gruiten

Drei Jahre lang hatten Publikum und Musiker auf diesen Abend gewartet: „Wir sind froh, heute hier endlich wieder spielen zu dürfen. Wir haben so viele schöne Stücke und konnten uns kaum entscheiden“, sagt Oliver Richters, der die Band seit vielen Jahren leitet. So begeisterte die Haaner Combo „b-flat“ das Publikum in drei Sets mit 20 Stücken mit Klassikern von Cole Porter wie „Let’s do it. Let’s fall in love“ über Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ bis hin zu Jazzstücken des Easy-Listening Meisters Burt Bacharachs „Pacific Coast Highway“.