Auf ein Wort Sorgen abwälzen im Herbst

„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch“ war kürzlich der Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief (5,7). „Wälzt sie“, heißt es in den hebräischen Vorbildern dieser Worte in den Psalmen. Gott hat uns Verstand gegeben, für vieles selbst zu sorgen, etwa für lange Unterhosen in der kalten Jahreszeit. Denken wir daran, wieviel Gutes wir schon erleben durften und nicht zuletzt, wie sehr er für uns gesorgt hat durch das Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Dann können wir in Bezug auf manch andere Sorgen darauf vertrauen, dass sie bei Gott in guten Händen sind. Dann können wir unsere Sorgen im Gebet auf Gott wälzen.