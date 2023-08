Auf ein Wort Hanno Nell Schwein oder Engel gehabt

Kleinmachnow hat (Wild-)Schwein gehabt – ich auch (besser: ich hatte Engel), aber bei mir war es wirklich ein entlaufener Löwe. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen als Vierjähriger, mein wohl erster Besuch im im Wuppertaler Zoo, Sommer 1974: an diesem Tag vergaß ein Zoowärter das Zuschließen eines Tores, ausgerechnet das vom Löwengehege. Gott sei Dank passierte das nach der Raubtierfütterung, so dass Löwe Cäsar wohl schon satt war und zunächst an seinem Außengehege blieb, vielleicht zehn oder fünfzehn Meter von mir entfernt.