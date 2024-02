Sanierung Gruitener Straße Groß-Baustelle beunruhigt Anwohner

Die guten Vorsätze, mit denen Wolfgang Stötzner vom Bürger- und Verkehrs-Verein Gruiten die Versammlung des Bürgertreffs eröffnete, waren schnell dahin: Eigentlich, so hatte er den Ablauf vor den rund 200 Besuchern im Mehrzweckraum der Freien Waldorfschule skizziert, sollten erst die geplanten Bauabschnitte der Fahrbahnsanierung der L357 – Millrather/Gruitener Straße – vorgestellt und im späteren Verlauf offengebliebene Fragen beantwortet werden. Doch als Projektleiterin Mareike Eibel vom Landesbetrieb Straßen.NRW direkt zum Einstieg erklärte, es komme vieles „anders als geplant“, überschlugen sich die Wortmeldungen. Sie kreisten unter anderem um den künftigen Weg zur Arbeit und um wegfallende Parkflächen – und nicht immer zeigten sich die Gäste von den Antworten überzeugt. Immerhin ging es am Freitagabend um das wohl größte Straßenbauprojekt in der jüngeren Geschichte Gruitens. „Wir sind froh, dass die grottenschlechten Straßen endlich in Angriff genommen werden“, sagte Stötzner, der gemeinsam mit der Stadtverwaltung zur Infoveranstaltung eingeladen hatte.