An mehreren Orten im Stadtgebiet Haan: Glasschutz an Bushäuschen zerstört

Es sieht fast so aus, als habe jemand mit dem Vorschlaghammer auf die Scheiben eingedroschen: Ein Meer von Glasscherben hat sich über die Sitzflächen ergossen. Nutzen kann dieses Buswartehäuschen an der Elberfelder Straße – so zumindest der Stand am Dienstagnachmittag – in einem solchen Zustand definitiv niemand.