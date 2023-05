Schnelles Internet Haan: Glasfaser bald für jedes Haus

Jürgen Simon freut sich schon: Was hat Haans Leiter der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten nicht schon alles an Telefonaten verärgerter Bürger entgegennehmen müssen – alles Leute, die mitbekamen, wie die Stadt zusammen mit ihrem Partner „Pepcom“ im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband Straße für Straße mit schnellem Internet versorgte, sie selbst davon jedoch nicht profitieren konnten. Der Breitband-Ausbau in der Gartenstadt mit 14,2 Millionen Euro Fördergeldern – er sorgt zwar dafür, dass ein überwältigender Teil der Bevölkerung mit der modernen Technologie und Glasfaserkabeln versorgt wird, gleichwohl blieben einige Adressen und besonders Teile in Außenbereichen unversorgt. Sie bildeten die sogenannten weißen Flecken. Und manch einer, der genau dort wohnt, fühlte sich abgehängt von der modernen Kommunikationsoffensive.