Haan: Gespinstmotte verschreckt Spaziergänger

Spaziergänger in Haan erschrocken : Was ist denn mit diesem Baum passiert?

Gespenstisch wirkt die Szene, die Jamina Caputo vor einigen Tagen beim Spaziergang im Haaner "Tannenwäldchen“ eingefangen hat. Foto: caputo

Haan Wie ein Gespenstervorhang überzieht ein gräulicher Schleier Bäume und Büsche an einem Spazierweg in Haan. Spaziergänger sind erschrocken über die Szenerie, die „wie im Horrorfilm“ wirke. Was ist denn da los?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Für Jamina Caputo ist das "Tannenwäldchen" wie ein zweites Wohnzimmer. Die Haanerin geht dort regelmäßig mit ihrem Hund spazieren und erfreut sich nach eigener Aussage an dem "schönen Stückchen intakter Natur direkt an der A 46, das von unserer Haustür aus schnell zu erreichen ist."

Doch jetzt hat die Idylle einen Riss bekommen, wie Caputo berichtet. "Wie im Horrorfilm" sei sie sich vorgekommen, als sie vor einigen Tagen durch das Tannenwäldchen spaziert sei, sagt die 33-Jährige.

Info Mehr als 50 Arten in ganz Europa Vorkommen In Mitteleuropa kommen über 50 Arten der Insekten vor, sie treten an verschiedenen Gehölzen als Schädlinge auf. Namensgebend sind die feinen Gespinste, in denen sich die für den Menschen ungefährlichen Raupen je nach Art einzeln oder in Gruppen verpuppen. Der Schleier kann mit der Zeit ganze Büsche und Bäume überziehen. www.nabu.de

Ein gräulicher Überzug habe Büsche und Bäume an vier bis fünf Stellen wie eine Art Gespenstervorhang überzogen. Die Haanerin hielt den Eindruck fotografisch fest - und wollte via Facebook jetzt wissen, ob ihr intaktes Waldstück nachhaltig bedroht ist.

Daniel Braun ist Leiter des Regionalforstamts Bergisches Land - eines von 16 Forstämtern von Wald und Holz NRW - dem landeseigenen Forstbetrieb.

Er kündigte gestern an, sich die Stelle schnellstmöglich anzuschauen - gab nach Auswertung des Fotos aber schon einmal Teilentwarnung. So spektakulär und gespenstisch die Veränderung auch wirke - der so gefürchtete Eichenprozessionsspinner verberge sich wohl doch nicht dahinter, sagte er. Die Raupe gilt als Schädlinge, da sie Kahlfraß verursachen kann. Bei mehrjährigem starkem Auftreten kann der Baum direkt oder durch Folgeerscheinungen geschädigt werden.

Was Jamina Caputo im Tannenwäldchen entdeckt hat, ist nach Auskunft von Daniel Braun aber wohl eher das Werk der so genannten Gespinstmotte.

Deren Raupen sind verantwortlich für silbrig glänzende, kahl gefressene Bäume und Sträucher im späten Frühjahr.



Schreck im Hühnerstall : Belgische Henne legt grüne Eier

zurück

weiter

Laut Naturschutzbund NABU fressen sie die Blätter ab und überziehen Stämme, Äste und Zweige dabei mit einem Gespinst. Aus der Ferne sieht das aus, als wären sie liebevoll in durchsichtige opake Folie eingepackt. Wichtigster Unterschied zum Eichenprozessionsspinner: Diebefallenen Gehölze überstehen das zumeist unbeschadet.

Insgesamt kann man die Arten der Gespinst- und Knospenmotten auf etwa 50 Pflanzenfamilien finden. Gespinste können ganze Bäume umfassen. Einige Arten, wie die Apfelbaumgespinstmotte, schädigen Obst- und Gartengehölze und werden deshalb oft heftig bekämpft.

Das ist im Haaner "Tannenwäldchen" aber vermutlich nicht notwendig, wie Förster Braun betont: "Das regelt die Natur selbst", sagt er: "Im Juni oder Juli entwickeln die Pflanzen den so genannten Johannistrieb, der die Gespinste regelrecht beiseite räumt", sagt er. Den seidigen 'Schleier spinnen die kleinen Raupen übrigens, um sich vor Fressfeinden wie Vögeln oder Witterungseinflüssen wie Regen zu schützen. Unter dem Schleier fressen die Raupen bis Mitte Juni den befallenen Baum kahl.

Dann wanderten sie zum Stammfuß, wo sie sich im Schutz des Gespinstes verpuppen. Anfang Juli schlüpfen bereits die weißen, schwarz gepunkteten Falter der Traubenkirschen-Gespinstmotte.

Nach der Paarung legen diese ihre Eier wieder an den Knospen der Traubenkirsche ab, wo sie bis zum nächsten Frühjahr geschützt überdauern.

Laut Pflanzenschutzdienst Bonn fördert insbesondere der Klimawandel dieses alljährliche massenhafte Auftreten der Gespinstmotten. Erfahrungsgemäß könne diese Entwicklung bei ungestörtem Verlauf bis zu zehn Jahre andauern, heißt es.

Jamina Caputo wird im kommenden Jahr bei ihren Spaziergängen im Tannenwäldchen zweifellos vorgewarnt sein.

(RP)