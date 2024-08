Konzert am 18. August in der Kindertagesstätte Gemeindeband intoniert Gartenklänge

„So klingt der Garten“ lautet das Motto des Konzerts, zu dem die Gruitener Kindertagesstätte am Heinhauser Weg 8 am Sonntag, 18. August, um 17 Uhr einlädt. Die Klänge erzeugen jedoch nicht Vogelstimmen in ihrer natürlichen Umgebung, sondern fein gestimmte Instrumente der Gemeindeband der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten-Schöller, die rein akustisch intonieren wird.