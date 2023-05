Filiale in Haan zum zweiten Mal Ziel Täter sprengen Geldautomaten und bedrohen Zeugen mit Pistole

Haan · In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte an der Kaiserstraße in Haan einen Geldautomaten in die Luft gejagt und die Räumlichkeiten stark verwüstet. Die Filiale war bereits vor einem Jahr Ziel von Verbrechern. Ein Zeuge stellte sich ihnen in den Weg und wurde mit einer Pistole bedroht.

20.05.2023, 13:19 Uhr

Ein Bild der Verwüstung: Die Bankfiliale am Samstagmorgen. Foto: Polizei

Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht zu Samstag erschütterte eine Detonation die Haaner Innenstadt. Im Bereich der Kaiserstraße hatten Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Zeugen riefen die Polizei. Wie die Beamten weiter mitteilen, wurden drei Täter dabei beobachtet, wie sie in die stark verwüstete Bankfiliale gingen und sich an dem gesprengten Automaten zu schaffen machten. 10 Bilder März 2022: Täter sprengen Geldautomat in Haan 10 Bilder Foto: Patrick Schüller Ein Zeuge stellte sich den Tätern in dieser Zeit mit seinem Auto in den Weg, um sie an der Flucht zu hindern. Laut eines Polizeisprechers zogen die Täter eine Pistole, bedrohten den Mann und nötigten ihn, sein Auto zur Seite zu fahren. Sie flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen 1er BMW in Richtung A46. "Die Täter konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, bislang nicht gefasst werden", so der Sprecher weiter. Noch am Vormittag suchten Spezialisten in der Bankfiliale nach Spuren. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr ist die Statik des Gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es weiter. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtwagen machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet haben sollte, kann sich an die Polizei in Haan, Telefon 02129-93280, melden. Ausdrücklich bittet die Polizei Zeugen solcher Straftaten darum, sich zum eigenen Schutz Tätern nicht in den Weg zu stellen, sondern unverzüglich und aus sicherer Entfernung die Einsatzkräfte zu verständigen.

(tobi)