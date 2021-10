Onlineshop in Haan : Sie verleiht alten Gegenständen neuen Glanz

Haan Nachhaltig verkaufen und nachhaltig verpacken, das möchte Johanna Bolz mit ihrem Onlineshop „Vintage Kontor“ in Haan. Dort erkauft sie alte Schätze mit Stil und Patina.

Egal ob kaputter Schrank, verrosteter Spind oder verkalkte Vase – Johanna Bolz unterzieht alle einer Schönheitsbehandlung. Alte, gebrauchte Gegenstände werden restauriert und erhalten so ein neues Image. Nachhaltigkeit wird beim Onlineshop Vintage Kontor groß geschrieben. Und das auch in Sachen Verpackung.

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr existiert der Onlineshop, der Vintage-Einzelstücke und alte Schätzchen mit Stil und Patina aus vergangenen Zeiten anbietet. Die Entscheidung dazu fällte Inhaberin Johanna Bolz bewusst – in Zeiten der Pandemie, als ihre Arbeit ruhen musste und die meisten Geschäfte geschlossen hatten. 18 Jahre lang führte die Hildenerin eine Eventagentur in Düsseldorf, die sie mittlerweile auch nach Haan verlagert hat. 2020 kam dann Corona. „Das war für mich wie eine Vollbremsung auf der Autobahn“, erklärt die Unternehmerin.

Vintage Möbel So werden Einrichtungsgegenstände bezeichnet, die früher in Gebrauch waren. Heutzutage werden viele Möbel meistens im Used-Look angefertigt. Wichtig ist dabei allerdings, dass die Vintage Möbel noch typische Spuren des Gebrauchs aufweisen.

Die Sachen, die Bolz mühevoll säubert und restauriert wie etwa eine alte verkalkte Vase, gelangen auch über Haushaltsauflösungen zu ihr. Eine ältere Dame, die ihr Haus verkauft hatte, wollte beispielsweise nicht, dass ihre Porzellanterrinen-Sammlung auf dem Müll landet. Auch im Sperrmüll entdeckt Bolz manchmal das ein oder andere Schätzchen. „Ich rette eine alte Werkbank, die ein Handwerker nicht mehr braucht, bringe sie in anderer Form zu einem neuen Besitzer zurück. Das ist wie eine Datingplattform für alte Dinge“. Das Prinzip ist ähnlich wie bei Ebay-Kleinanzeigen, nur dass es eine Rechnung gibt. In einem normalen Ladenlokal würde dieses Konzept nicht funktionieren, sagt Bolz. Für ihren Vintage-Shop mit Lager in Haan macht Johanna Bolz das meiste selbst: Sie sichtet die Ware, säubert und restauriert sie, macht Fotos für den Shop. Zwei Mitarbeiter unterstützen sie dabei, einer in kaufmännischen Dingen, ein älterer Herr hilft ihr bei der Restauration und im Lager.