Haan : Gebäudereiniger geht in dritte Generation

Die Geschäftsführer Sören Völker (links) und Peter Raddatz präsentieren das neue Raumduft-Konzept. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Modernisierte Räume und ein neuer Geschäftsführer aus der Gründer-Familie: Die Raddatz GmbH in Haan erlebt derzeit gleich mehrere Umbrüche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ätherische Düfte durchströmen die hell ausgeleuchteten Räume – und verweisen damit gleich auf einen neuen Geschäftszweig des Hauses: Raumduftkonzepte und Luftreinigung gehören seit kurzem zum Angebot der „Raddatz Gebäudereinigung und mehr GmbH“. „Sören hat die Luft als vierte Dimension der Reinigung mit eingebracht“, erklärt Peter Raddatz. Sören ist sein Sohn – und inzwischen Mit-Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Nach dem Master-Studiengang „Business Development“ stieß der heute 30-Jährige zum elterlichen Betrieb in Haan, anfangs als Assistent der Geschäftsleitung, nun also in führender Position. Frühzeitig geplant sei dieser Werdegang nicht gewesen, gestehen Vater und Sohn unisono. „Aber es ist umso schöner“, freut sich Peter Raddatz – zumal Sören Völker im Unternehmen eine gute familiäre Gesellschaft vorfand: Denn auch seine Brüder, der 37-jährige Björn Raddatz als Gebäudereinigermeister und Prokurist sowie der kaufmännisch ausgebildete Ole Völker (25) arbeiten für die Firma.

Info Raddatz Gebäudereinigung und mehr Das Unternehmen in Haan beschäftigt insgesamt rund 125 Mitarbeiter, darunter viele Außendienstler. 13 Personen sind im Firmensitz an der Bahnhofstraße 69 im Einsatz. Dort verfügt der Betrieb über 230 Quadratmeter Büroräume und 150 Quadratmeter Kellerräume als Lager. Infos www.raddatz-industries.de

Deren Anfänge reichen bis ins Jahr 1959 zurück: „Meine Eltern haben damals mit einem Tempo-Dreirad die ersten Kunden besucht und bekamen Hilfe von Freunden“, erzählt Peter Raddatz, der im Jahr der Unternehmensgründung (1959) auf die Welt kam – und 1976 dort einstieg. Was mit Schlingenmopp, Lappen und Eimer begann, wurde mit der Zeit immer komplexer und vielfältiger – bis hin zur mobilen Laserreinigung.

Heute versorgt das inhabergeführte Familienunternehmen mehr als 1000 Kunden: Die Mitarbeiter übernehmen die Glasreinigung in Privathäusern ebenso wie die tägliche Unterhaltsreinigung in großen Firmengebäuden. Die Luftreinigung und -beduftung als zusätzliches Arbeitsfeld neben Boden, Wand und Decken sowie Mobiliar erfährt nicht nur durch den Wunsch nach ausgeklügelten Hygienekonzepten während der Corona-Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit, wie Sören Völker betont: „Man kann mit Düften eine Menge anstellen.“ Neben reinigenden Wirkungen nähmen sie schließlich auch auf das Befinden der Menschen und gedankliche Assoziationen Einfluss – ein Effekt, den sich manch ein Unternehmen in seinem Bürotrakt oder Präsentations-Räumen zunutze macht.