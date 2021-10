Jugendaustausch ist eine Säule der Städtepartnerschaft : Die Stadt Haan sucht Gastfamilien für Jugendliche aus Eu

Haan Der traditionelle Jugendaustausch mit der französischen Partnerstadt soll 2022 fortgesetzt werden. Schon jetzt werden Gastfamilien gesucht.

Vom 10. Juli bis zum 18. Juli 2022 soll eine Jugendgruppe aus Eu anreisen. Der letzte Jugendaustausch fand 2019 in Eu statt. „Nun gilt es, so schnell wie möglich Gastfamilien in Haan zu finden, die bereit sind, Kinder und Jugendliche aus Eu in ihrer Familie aufzunehmen“, teilt die Stadt jetzt mit.