Grundschule Unterhaan Beim „Karneval verkehrt“ warfen Gäste Kamelle in den Zoch

Die Grundschule Unterhaan veranstaltete nach drei Jahren wieder einmal den traditionelle Karnevalsumzug „Karneval verkehrt“ an der Grundschule Unterhaan statt. Wie üblich bildeten die kostümierten Jungen und Mädchen begleitet von ihren Lehrerinnen und dem OGS-Team den Zug. Eltern, Ehemalige und Anwohner warteten mit Musik und Wurfmaterial am Straßenrand und warfen Kamelle in den Zoch.