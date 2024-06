Fußball-Jubel im Haaner Industriegebiet Gabelstapler-Korso nach deutschem EM-Sieg über Ungarn

Denn auch in der Niederlassung des Gabelstaplerhändlers Linde Material Handling Rhein-Ruhr im Gewerbegebiet Haan-Ost war am Mittwoch nach Arbeitsschluss beim deutschen Spiel gegen Ungarn fleißiges Daumendrücken angesagt. „Wir haben an allen unseren drei Standorten Public Viewing für die Mitarbeiter angeboten. Bei der Anstoßzeit um 18 Uhr bot sich das an“, erzählt Unternehmenssprecherin Birgit Müller-Friedrich. In Haan muss die Stimmung besonders gut gewesen sein. „Hier haben wir viele junge Beschäftigte und Azubis, die sich alle drei Minuten etwas Neues einfallen lassen“, so Müller-Friedrich. Klapperhände, Vuvuzelas und Transparente verbreiteten unter den 30 Zuschauern von Beginn an Stadionatmosphäre. Und nach Spielende gab es dann kein Halten mehr.