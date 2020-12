Banneraktion ab Freitag : Fridays for Future Haan mahnt Klimaschutz an

Fridays for Future Haan mahnt Klimaschutz an

Die Haaner „Fridays for Future“-Gruppe hat schon mehrere Demonstrationen in der Gartenstadt organisiert. Foto: Fridays for future

Haan Zum Jahrestag des Pariser Klimaschutzabkommens hängt die Gruppe ein Banner an der Böttingerstraße auf.

Das Pariser Klimaschutzabkommen wird am Freitag, 11. Dezember, fünf Jahre alt. Um an den Jahrestag und das damit verbundenen 1,5 °C Ziel zu erinnern, wird die Fridays For Future (FFF) Ortsgruppe Haan wie einige andere Ortsgruppen im Kreis Mettmann ein Banner aufhängen – an der Böttingerstraße, Ecke Flurstraße. „Leider reiht sich das Pariser Abkommen in die Reihe der deutschen Klimaschutzziele ein: Entweder sie sind nicht ambitioniert genug oder sie werden nicht umgesetzt. Letzteres gilt es zu ändern!“, schreibt der Haaner FFF-Sprecher Jonas Lütz in einer Erklärung zur Aktion.