Innenstadt Haan : Haanerin nach Unfall mit Pedelec im Krankenhaus

Haan Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Pedelec-Fahrerin in Haan hat sich die Fahrradfahrerin schwer verletzt. Sie kam in eine Krankenhaus.

Schwer verletzt worden ist eine 53 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag in Haan. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, befuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Monheim gegen 13.05 Uhr, mit seinem schwarzen Mercedes E-Klasse-Kombi die Straße Neuer Markt in Haan in Fahrtrichtung Kaiserstraße.