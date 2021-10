Haan : Frank Goosen schaut zurück auf die 80er Jahre

Haan Gute Nachricht für alle Kulturbegeisterten: Nach langer Pandemie-bedingter Pause kann nun auch in den Veranstaltungsräumen der Stadt das Programm wieder aufgenommen werden. Den Auftakt macht Frank Goosen am Donnerstag, 28. Oktober 2021, um 20 Uhr.

Das jüngeste Buch des Bochumer Kabarettisten „Sweet Dreams – Rücksturz in die Achtziger“ befasst sich mit dem Lieblingsjahrzehnt der Deutschen. Das war die Dekade von Schulterpolstern, Karottenjeans und Zauberwürfel. Die Schrecken der Pubertät im Schatten der Mauer sind bei Goosen ebenso ein Thema wie Petting und Pershing, Föhnfrisuren und Pastellfarben, Waldsterben und der ewige Helmut. Wie haben sie geklungen, die Achtziger, wie haben sie ausgesehen, was haben wir erlebt, da draußen in der sogenannten Wirklichkeit bevor es das Internet gab? In bewährten und zum Teil brandneuen Geschichten geht Frank Goosen auf eine sentimentale Zeitreise. Die Älteren werden sagen: So ist es gewesen! Und die Jüngeren: Habt ihr wirklich so ausgesehen?