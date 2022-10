Ausstellung in Haan : Fotografen zeigen bei Wettbewerb ihre Orte der Stille

Haan Es war kein alltäglicher Wettbewerb, den die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Haan im Rahmen des Projektes „Sag ja zum Leben“ im April ausgerufen hat. Unter dem Motto „Orte der Stille“ waren Hobby- und Profi-Fotografen in ganz NRW aufgerufen, die Fotos ihrer ganz persönlichen Orte der Stille einzureichen.

Der Erfolg dieser Ausschreibung war enorm. „Wir bekamen 154 Fotos von 48 Fotokünstlern aus 18 verschiedenen Städten“, erklärte Ekkehard Kästner vom Vorstand der AWO Haan und Jurymitglied während der Preisverleihung am Freitagnachmittag im AWO-Treff für Jung und Alt in Haan.

Mit dem ersten Preis und einem Gutschein über 150 Euro wurde Edeltraut Urban für ihren Ort der Stille ausgezeichnet. Das Foto zeigt eine morgendliche Szene am Meer, mit grauem Nebel und ersten lichten Sonnenstrahlen. „Es wurde auf Rügen aufgenommen“, erzählt Edeltraut Urban, „im September, zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen.“ Sie bezeichnet sich selbst als Hobby-Fotografin, die bereits mehrere Tausend Fotos zu Hause gesammelt hat. „Aber nur jedes 500. Foto wird gut“, meint sie. Ihre Morgenstimmung auf Rügen gehört dazu, auch wenn das nicht alle so sehen, wie sie amüsiert erzählt: „Ich habe dieses Foto in Düsseldorf auf eine Leinwand drucken lassen. Da rief mich das Fotogeschäft an und sagte, das Bild sei doch unscharf. Darauf erklärte ich: nein, es ist nicht unscharf, das ist der Morgennebel.“