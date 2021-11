Broschüre in Haan : Förderverein legt Kalkgeschichte neu auf

Relikt alter Steinbrecher: Für ihre Recherche wurde der Gruppe bereits die Ehrengabe der Stadt Haan ausgezeichnet. Foto: Mikko Schümmelfeder

Haan Die Arbeitsgruppe Heimat- und Kulturgeschichte beschäftigt sich seit nunmehr 20 Jahren mit dem Thema. Zeitzeugen wurden befragt und auch Fachleute der benachbarten Steinbrüche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Zwei Jahre hat die Gruppe für die Broschüre „Kalkspuren - eine Gruitener Industriegeschichte“ recherchiert, Zeitzeugen befragt und auch aktuelle Fachleute der benachbarten Steinbrüche für die technischen Erläuterungen hinzugezogen. Auch der Gruitener Geschichtsstammtisch hat die Recherche unterstützt. Entstanden ist daraus ein 48 Seiten umfassendes Werk. „Diese Broschüre ist nach dem vor längerer Zeit erschienenen Kalk-Wanderführer ein zweiter Teil der Gruitener Kalkgeschichte“, erklärt Wolfgang Wahle vom Förderverein. „Sie stellt nun einen geschichtlichen und technischen Zusammenhang her und bietet unter anderem Einblicke in die Entwicklung der Gruitener Kalkindustrie sowie in soziale Umbrüche dieser Zeit.“

Die Arbeitsgruppe Heimat- und Kulturgeschichte beschäftigt sich seit nunmehr 20 Jahren mit der Aufarbeitung der Kalkgeschichte des Haaner Stadtteils Gruiten. Denn der Kalkabbau prägte die Struktur Gruitens bis in die 1970er Jahre und war von großer Bedeutung für die Region. Heutzutage erinnern daran noch einzelne Bauwerke und rätselhafte Ruinen, deren Geschichte auch in der Broschüre dargestellt werden. Im Jahr 2006, 40 Jahre nach Schließung des letzten Gruitener Kalkwerks und Steinbruchs, hat die Arbeitsgruppe eine Ausstellung konzipiert. Darin erhielten mehr als 1500 Besucher Einblick in die bis in das späte Mittelalter reichende und Gruiten prägende Geschichte um die Kalkgewinnung. 2016 konnte diese Ausstellung aufgrund großer Nachfrage wiederholt werden. Auch in benachbarten Städten wurde sie gezeigt, zuletzt war sie im „Zeittunnel“ in Wülfrath zu sehen. Sowohl das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Haan als auch die Touristikbehörde des Kreises Mettmann schätzen die Expertise der Arbeitsgruppe unter anderem für die Planung der Entdeckerschleife „Kalkspuren“ des Neanderland Steigs.

Info Das macht der Förderverein Haus Am Quall Der Förderverein Haus Am Quall hat das älteste profane Gebäude der Stadt Haan vor 25 Jahren als Abbruchobjekt in Vereinsregie übernommen und fachgerecht auf eigene Kosten saniert. Daraus entstanden ist die Arbeitsgruppe „Heimat- und Kulturgeschichte“. Infos www.hausamquall.de

Nun möchte die Arbeitsgruppe anhand der Broschüre die vorhandenen Relikte dieser jahrhundertealten Kalkgeschichte in Gruiten dokumentieren. Dazu zählen Bauruinen, Landschaftsformen und technische Einrichtungen, an denen sowohl die Kräfte der Natur als auch menschliche Eingriffe nagen.

„Die Mitglieder erhoffen sich, die Leser auf die verbliebenen Spuren dieser Heimatgeschichte aufmerksam zu machen, den geschichtlichen und technischen Zusammenhang einzuordnen und so eine Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Relikten zu erreichen“, teilt der Förderverein Haus Am Quall mit.

Die aktuellen Recherchen ermöglichen einen genaueren Einblick in die technische Entwicklung der Kalkindustrie, aber auch Hinweise auf die sozialen Umbrüche dieser Zeit, auf Arbeitskämpfe und Migration. Eingebettet werden diese Ausführungen in einen Wanderführer, der zu den „Kalkspuren“ in der Landschaft führt. Für ihre Recherche wurde der Gruppe bereits die Ehrengabe der Stadt Haan durch die Bürgermeisterin Bettina Warnecke verliehen.