Friedensheim Haan : Förderverein beschenkt 184 Altenheim-Bewohner in Haan

Förderverein beschenkt 184 Altenheim-Bewohner in Haan

Haan Mit über 90-jähriger Tradition kann der Verein der Freunde des Friedensheims auch in diesem Jahr wieder die Seniorenheim-Bewohner mit einer Weihnachtsgeschenk-Aktion erfreuen.

Die Vereinsvorsitzende Anne Backhaus weiß diese Aktion der Vereinsmitglieder sehr wohl zu schätzen. „Ihr habt alle wacker mitgemacht“, lobt sie die Akteure. Gerne wird das Lob von Karl-Ernst und Eleonore Dörfler, Renate Tewaag, Heidi Hundt, Iris Quadflied und Renate Lehwald angenommen. Schon im November haben sie Ihre Geschenkaktion in Angriff genommen, denn schließlich galt es, für jeden der 184 Bewohner Geschenkpäckchen zu packen. Zusätzlich erhalten auch die 160 Angestellten des Friedensheims eine Geldspende vom Verein. Zusammen mit den Pflegekräften war zuvor von jedem Bewohner ein Wunschzettel ausgefüllt worden. Vom Nachthemd über Rotwein, Kosmetik und Zeitschriften bis hin zum Weihnachtsplätzchen-Teller reichte die Wunschliste.

Mechthild Marx, die Pflegedienst-Leiterin des Friedensheims, nahm die Geschenke dankbar entgegen und hatte ihrerseits eine handgefertigte Weihnachtssüßigkeit für die fleißigen Helfer vorbereitet. „Wir suchen immer, was wir noch mehr tun können“, sagt Anne Backhaus zu den Vereinsaktivitäten. Für das Haus 6 des Friedensheims, wo jetzt die jungen Pflegebedürftigen wohnen, haben sie zum Beispiel in diesem Jahr ein vier mal sieben Meter großes Vordach bauen lassen, damit man sich auch bei Regen draußen treffen kann. Echte Lebensqualität, wie sich herausstellte. Der alte Verein suche junge Mitglieder, damit die Verbindung der Bevölkerung zum Friedensheim auch in Zukunft eng und erfolgreich sei, wünscht sich Anne Backhaus für das kommende Jahr. (gund)