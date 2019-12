Haan : Fienchen’s Kajüte macht sich „stark für die Jugend“

Haan Die seit Ende August geschlossene Kultur-Kneipe erlebt eine kurze Auferstehung – mit einer „Benefiz-Revival-Party“ beim CVJM.

So ganz abfinden können sich viele Gäste mit dem Aus für die Musik-Kneipe an der Kaiserstraße offensichtlich nicht: „Wir werden immer noch angesprochen und gefragt, warum es Fienchen’s Kajüte nicht mehr gibt“, erzählt Klaus Eisner, der die Gaststätte gemeinsam mit Maike Thamsen zweieinhalb Jahre lang betrieben und mit einem bunten Programm belebt hat – bis der Pachtvertrag auslief. Die Sehnsucht der früheren Besucher erweckte in ihm die Idee: „Dann müssen wir wenigstens eine Revival-Party organisieren.“

Und kurz nach dem Jahreswechsel ist die Zeit für das – wenn auch nur vorübergehende – Wiedersehen gekommen: Am 11. Januar 2020 laden die Betreiber von Fienchen’s Kajüte Musikfreunde in Feierlaune ein – allerdings nicht in die vertrauten Kneipenräume, sondern in den Saal des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) an der Alleestraße. Zu dem hat Wirt und Kulturplaner Eisner schon lange einen besonderen Draht: „Meine Kinder besuchen die Sommerfreizeiten.“ Die CVJM-Spendeninitiative „Stark für die Jugend“, deren Einnahmen in die Angebote für Kinder und Jugend fließen, unterstützte er bereits in der Vergangenheit. So veranstaltete er Konzerte mit der „Acoustic Blues Companion“ und den „Disco Faces“ und rief gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Christian Dörr das beliebte „CIV-Dinner“ mit Musik ins Leben.