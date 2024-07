Telekom gibt Entwarnung Feuerwehr warnte nach Brand vor Telefonausfall

Haan · In Haan ist es am Vormittag zu einem Kabelbrand in einem ehemaligen Verteilerzentrum der Telekom gekommen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle – die Auswirkungen ziehen sich bis in den Nachmittag.

04.07.2024 , 15:12 Uhr

Kleiner Brand, große Wirkung: In Haan drohte am Donnerstagmittag der Ausfall von Telefon, Mobilfunk und Internet. Die Feuerwehr hatte eine Notfallmeldestelle eingerichtet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)