Festnetz, Mobilfunk und Internet betroffen Feuerwehr warnt nach Brand vor Telefonausfall

Die Kommunikation lief am Mittag weiterhin, Notrufe waren in dieser Zeit immer möglich, so der stellvertretende Feuerwehrchef. Die Telekom arbeite mit Hochdruck daran, das Problem in den Griff zu bekommen und die Stromversorgung wieder herzustellen. „Sobald das gelungen ist, geben wir per Nina-App Entwarnung“, sagt Longerich. Er rechnet damit, dass dies in den kommenden Stunden der Fall sein werde.