Einsatz in Haan Feuerwehr muss Feuer erst suchen

Am frühen Freitagmorgen um 2.45 Uhr hatten Anwohner der Martin-Luther-Straße in Haan die Feuerwehr alarmiert. „Gemeldet war Brandgeruch, welcher dort auch bei Eintreffen wahrnehmbar war. Die Ursache und Ort, woher dieser stammt, wurde dann zeitaufwendig in Zusammenarbeit mit der ebenfalls alarmierten Polizei gesucht“, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag. Schlussendlich habe eine Garage in der Beethovenstraße ausfindig gemacht werden können, aus deren Tor Qualm quoll.