Einsatz in Haan : Feuerwehr löscht erneut Flammen in Lagerhalle

Foto: Patrick Schüller 23 Bilder Feuerwehr bekämpft Großbrand in Haan

Haan Vergangene Woche hielt ein Großbrand die Feuerwehr Haan in Atem. Am Donnerstagabend mussten die Einsatzkräfte erneut zu dem Gebäude an die Düsseldorfer Straße ausrücken.

Die Haaner Feuerwehr ist am Donnerstagabend erneut an die Düsseldorfer Straße ausgerückt. „Offene Flammen in Lagerhalle“ lautete das Einsatzstichwort um 18.42 Uhr. Feuerwehrsprecher Joachim Schulte bestätigte am Freitag, dass es sich beim Einsatzort um die Lagerhalle handelte, die vergangene Woche Donnerstag gebrannt hatte. In dem Gebäude habe es offenbar noch ein verstecktes Glutnest gegeben, sagte er.

Das Gebäude sei dermaßen verbaut, dass dieses Glutnest offensichtlich nicht ausreichend abgelöscht worden ist. Anwohner müssten sich jedoch keine Sorgen machen: „Wir haben ein Auge darauf und fahren auch regelmäßig dort vorbei“, sagt er. Außerdem sei nicht mehr viel übrig, was brennen könnte.

Am Donnerstag vor einer Woche war die Feuerwehr Haan um kurz nach 3 Uhr zu dem Brand in der Halle an der Düsseldorfer Straße gerufen worden. Die Löscharbeiten dauerten mehr als 16 Stunden, bis zu 100 Feuerwehrleute waren zeitgleich im Einsatz. Die Ursache ist weiter unklar, der Schaden geht in die Millionen.

(tobi)