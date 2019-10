Brand in Haan : Feuerwehr löscht Anbau eines Restaurants

Brand in Haan

Rund 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand an der Bahnstraße zu löschen.

Haan An der Bahnhofsstraße hat in der Nacht zu Freitag aus bislang ungeklärter Ursache der Anbau eines Restaurants gebrannt. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie die Feuerwehr Haan mitteilt.

Um 1.29 Uhr waren die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen alarmiert worden. Als die 35 Retter an der Bahnhofsstraße eintrafen, brannte an einer Giebelwand ein hölzerner Anbau. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits auf einen weiteren Anbauteil übergegriffen und schlugen die Fassade empor, Teile des Gebäudes waren stark verraucht.