Einsätze in Haan : Feuerwehr ist für Omikron gerüstet

Ehrenamt Rund 70 Feuerwehrangehörige sind rein ehrenamtlich bei der Feuerwehr Haan tätig.

Organisiert ist die Feuerwehr in drei Löschzügen. Zwei sind beheimatet in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße 25, Löschzug 3 im Gerätehaus an der Bahnstraße 62 in Gruiten.