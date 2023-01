Einsatz in Haan Feuerwehr fängt ausgebüxte Rinder ein

Haan · Einen tierischen Start in das Jahr 2023 bescherten der Feuerwehr Haan am Dienstag zwei Rinder. Diese hatten von einer Weide an der Gruitener Straße in Haan einen ungeplanten Ausflug unternommen.

05.01.2023, 11:04 Uhr

4 Bilder Rinder in Haan ausgebüxt 4 Bilder Foto: Feuerwehr Haan