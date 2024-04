Amok-Alarm, brennende Autos und Gasleck Feuerwehr fährt Einsätze in Serie

Am Freitagmorgen musste ein Gymnasium in Wuppertal evakuiert werden. Es stand der Verdacht im Raum, dass sich eine bewaffnete Person auf dem Gelände der Schule aufhielt. Allem Anschein nach handelte es sich dabei um einen Fehlalarm, dessen Hintergründe wohl noch nicht geklärt sind. Tatsächlich aber durchsuchten Spezialeinheiten der Polizei das Schulgebäude im Stadtteil Barmen. Um auf das schlimmste Szenario vorbereitet zu sein, musste auf der Rettungswache an der Nordstraße ein Sammelraum für Rettungsfahrzeuge eingerichtet werden. Einheiten aus dem gesamten Kreis Mettmann fuhren das Ziel in Haan an, um anschließend gemeinsam nach Wuppertal auszurücken. Die Wache war wegen ihrer Lage in relativer Nähe zum Einsatzort als Treffpunkt der Kräfte ausgewählt worden.