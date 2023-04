Ungewöhnlicher Einsatz in Haan Feuerwehr befreit 13-Jährigen aus Tresorraum

Wie die Feuerwehr Haan am Donnerstag berichete, hatten mehrere Kinder am Mittwochabend in einem Haus an der Flurstraße gespielt. Dabei fiel die Tür eines Tresorraums zu und ließ sich nicht mehr öffnen. Ein 13-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem rund sechs Quadratmeter großen Raum und konnte somit nicht mehr aus diesem heraus. Die um 18.26 Uhr alarmierte Feuerwehr befreite den Jungen in einem rund einstündigen Einsatz.