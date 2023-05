Das ist los am Wochenende Haan feiert Sonntag sein großes Bürgerfest

Geschichte Die Premiere eines Bürgerfestes in Haan gab es 1985. Zum 18. Geburtstag der am 11. Juni 1967 besiegelten Städtepartnerschaft zwischen Haan und Eu hatte der damalige Kulturamtsleiter Fritz Köhler (er starb im Sommer 2022) die Idee zu diesem Fest, das bei seiner Erstauflage noch auf dem Hof des Gymnasiums Adlerstraße stattfand. Die Resonanz war so gelungen, dass die Nachfolgeveranstaltungen den Neuen Markt in der Stadtmitte nachhaltig belebten. So soll es auch am kommenden Sonntag sein. (peco)