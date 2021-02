Haan : FDP bittet Landrat um Prüfung der Politik-Praxis

Haan Die Haaner FDP-Ratsfraktion hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der aktuellen Arbeit im Haupt- und Finanzausschuss. Fraktionschef Michael Ruppert hat deshalb die Kommunalaufsicht um Prüfung gebeten.

Er habe „begründete Zweifel“, ob die Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt Haan am 26. Januar „rechtssicher zustande gekommen sind“, schreibt Fraktionschef Michael Ruppert in seinem Brief an Landrat Thomas Hendele. Ruppert nimmt insbesondere Anstoß daran, dass der HFA, auf den ohnehin seit November die Aufgaben des Rates übertragen worden sind, seinerseits nur noch in einer Besetzung von fünf Ratsmitgliedern tagte. Jeder hat alle Stimmenanteile seiner Fraktion auf sich vereint. Von einem solchen „Paketstimmrecht“ wie bei einer Aktionärsverammlung sei aber in den pandemie-bezogenen Handlungsoptionen des Kommunalministeriums keine Rede und widerspreche nach seiner Auffassung auch der Gemeindeordnung, argumentiert der Liberale.